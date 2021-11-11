Комментатор Гусев уверен в победе сборной России над Кипром

Москва, 11 ноября. Известный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

Важнейший матч отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре, в котором сборная России примет Кипр, пройдет на петербургской «Газпром Арене» 11 ноября. В преддверии игры Гусев оценил шансы команды Валерия Карпина на победу. В разговоре с журналистами «Чемпионата» он заявил, что сборная России должна взять три очка.

«Нужно спокойно брать и выигрывать у киприотов, которые занимают последнее место в нашей группе. Главное, не допустить осечки. Мы все помним, с каким трудом было добыто преимущество в очках над хорватами… Но мы ничего не потеряем — возьмем очки» — подчеркнул Гусев.

Матч в Петербурге начнется в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру национальных команд, выступающих в группе H, покажет телеканал «Россия-1».

Ранее Карпин заявил, что «поставил точку» в отношениях с Артемом Дзюбой. Главный тренер сборной России сообщил журналистам, что больше не намерен обсуждать вопрос невызова игрока «Зенита» в национальную команду.