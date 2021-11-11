Депутаты Госдумы готовят новые выплаты россиянам с детьми

Москва, 11 ноября. Государственная дума занимается подготовкой новых выплат для семей с детьми. Речь идет о специальной дорожной карте по мерам помощи россиянам, пояснила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Таким образом, в скором времени родители с детьми смогут получить дополнительные меры поддержки, передает KONKURENT.RU. Особое внимание депутаты Госдумы уделяют многодетным семьям, а также семьям, в которых один из родителей уклоняется от уплаты назначенных алиментов. Таким россиянам могут приготовить новые выплаты.

«Сейчас неполные семьи с детьми от 7 до 17 лет могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Это касается тех семей, где второй родитель не выполняет своих обязательств по оплате алиментов. Эта ситуация изменится, и неполные семьи, как и многодетные, смогут рассчитывать на поддержку государства», — подчеркнула Бессараб.

В настоящий момент семьи с детьми от семи до 17 лет имеют право на получение выплаты в размере 50% от регионального прожиточного минимума. Например, в Приморском крае такая сумма составляет 7,7 тысячи рублей.

ПФР ранее напомнил россиянам о возможности получить еще одну президентскую выплату, однако для этого необходимо соблюсти ряд условий. На деньги могут рассчитывать неполные семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет.