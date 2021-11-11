Политолог Дробницкий: Усилия националистов Армении направлены на охлаждение отношений с Россией

Некоторые политики бывших союзных республик ошибочно полагают, что могут в зависимости от обстоятельств допускать в своих государствах антироссийские акции и при этом в случае необходимости просить Москву о помощи в сложнейших ситуациях. Подобная тактика не имеет перспектив и недопустима. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя новости из Армении.

Ранее стало известно, что в Ереване прошел митинг «Национально-демократической партии», на котором выступающие утверждали, что никакой дружбы между Россией и Арменией не существовало и нет сегодня.

Специалист по международной политике Дмитрий Дробницкий считает, что происки противников России на территории сопредельных государств должны нивелироваться, возможности у нашей страны для этого есть.

«Власти всех стран на постсоветском пространстве в лучшем случае многосекторные. Мы последние десятилетия, после распада СССР, благодаря взращиванию демократии в области международной политики, дали нашим партнерам основания полагать, что можно одновременно получать выгоду от сторон, между которыми имеется противостояние. В этом — проблема», — отметил собеседник ФАН.

Политолог поделился мнением о том, что коллективный Запад приложил значительные усилия, чтобы оторвать бывшие союзные республики от России. Он уточнил, что на международной арене также усилилось влияние Китая.

«Чем больше проблем у Запада, тем больше многовекторных комбинаций. В сложных ситуациях наши партнеры умудряются получать помощь от России и демонстрировать свою квазилояльность остальным игрокам. Они думают, что так легче выжить, но этот «выход» подходит только тем, кто стоит у власти, обычно — временщикам, которые после своего президентства уезжают с семьями на Запад. При уважении суверенитета наших соседей они находятся в нашей орбите, и нередко Москва приходит на выручку этим независимым государствам. Поэтому России необходимо держать на постоянном контроле то, что происходит у соседей, прежде всего в военно-стратегической области, а также в экономическо-финансовом отношении и всех остальных направлениях», — рассказал публицист.

Nation-news / Лина Арменян

Собеседник ФАН обратил внимание, что на территории бывших союзных республик проживает огромное количество русских и русскоговорящих людей, которые имеют прямую или опосредованную связь с Россией. Он подчеркнул, что этот фактор может стать одной из возможностей налаживания тесного контакта с сопредельными странами.

«Американская администрация демонстрирует сегодня всему миру свою несостоятельность. Соединенные Штаты продолжают при этом противостоять нашему государству, пытаются плести интриги. Даже если Россия ничего не делает, нас обвиняют в «экспансии». Мы несем ответственность перед всеми людьми, которые говорят по-русски независимо от места их проживания. Россия обязана быть сильной. Надо проявить политическую волю и объяснить разными способами, что русофобия недопустима, у нашей страны для этого есть все необходимое», — заявил эксперт.

Дробницкий с сожалением отметил: далеко не все в Армении помнят, что Россия не раз спасала армянское государство. Он подчеркнул, что заинтересованные силы культивируют в разных странах антироссийские движения, выдавая радикальный национализм и нацизм, подпитываемые русофобией, за демократию.

«Как только в какой-то стране появляется пророссийская партия, «демократия» и «свобода слова» там заканчиваются, на политиков заводят уголовные дела, журналистов бросают за решетку или вынуждают бежать за границу. В нашей стране полно агентов влияния Запада, а наших там просто нет. Даже те страны, которые настроены негативно в отношении Москвы и официально входят в блок НАТО, имеют большую экономическую зависимость от нашей страны. Россия должна перестать быть излишне либеральной и поступать так, как поступают США и Европа, используя при необходимости санкции и прочие способы убеждения оппонентов», — высказал свою точку зрения аналитик.

politexpert.net / Элиза Мхитарян

По словам Дробницкого, недобросовестным политтехнологам всегда нужен «враг», которого можно обвинить во всех бедах, заставив людей не думать о причине своих проблем. Политолог высказал предположение, что народная мудрость проявляется на длинных отрезках истории. По его словам, общественное мнение и политические настроения масс легко поддаются манипуляциям, чем пользуются враги России, и именно это происходит в Армении.

«С Украиной все зашло слишком далеко. Политики этого государства погубили страну, сегодня трудно говорить о каком-то будущем некогда благополучного государства. Но вокруг России много других стран. Руководство России — сильные стратеги, мы способны играть «вдолгую», это очень важная и сильная особенность. Но события ускорились, надо спешить. Обстановка стала слишком напряженной», — выразил озабоченность политолог.

Дробницкий заключил, что в длительной исторической перспективе все станет на свои места. Он добавил, что мы находимся в одной из ключевых точек и не имеем права упустить момент: помимо великодушия и гуманности, по мнению собеседника ФАН, Россия имеет огромный потенциал, чтобы ослабить козни наших геополитических противников. Он заметил, что постсоветское пространство требует благих перемен, толчок к которым должна дать наша страна.

Ранее ФАН рассказал о заявлениях про «опасность» поставок газа России в Европу. Эксперты доказали: вбросы о том, что российский газопровод якобы представляет угрозу экономике Германии — чистейшей воды спекуляции.