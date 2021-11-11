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Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл готов уйти из DC ради роли в фильме Marvel

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 10:16
Общество
Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл готов уйти из DC ради роли в фильме Marvel
Кадр из фильма «Человек из стали»

Лос-Анджелес, 11 ноября. Известный британский актер Генри Кавилл готов принять участие в съемках нового проекта киностудии Marvel. Исполнитель роли Супермена во вселенной DC может присоединиться к компании-конкуренту.

Актер не просто хочет переметнуться из одного «лагеря» в другой, у него есть определенные требования. Он планирует воплотить на экране образ Брайана Брэддока (супергерой Капитан Британия). Кавилл подчеркнул, что никогда не стал бы претендовать на работу одного из своих коллег.

«Я никогда не назову персонажа Marvel, которого уже играет кто-то другой, потому что все они делают такую потрясающую работу. Тем не менее у меня есть интернет, и я читал различные слухи о Капитане Британия, и было бы очень интересно сделать классную, современную версию этого героя», — рассказал артист в комментарии изданию The Hollywood Reporter.

Кавилл предполагает, что персонажа могли бы модернизировать по типу Капитана Америка. Он считает, что сыграть такую роль было бы забавно, тем более, что ему нравится воплощать образы британцев на экранах. Однако Marvel пока не планирует сольный проект по этому персонажу. Хотя некоторое время назад глава студии Кевин Файги заявил, что вскоре его могут ввести в киновселенную.

Ранее в Сети появился новый трейлер предстоящего второго сезона сериала «Ведьмак» с Кавиллом в главной роли. Премьера эпизодов состоится на стриминговом сервисе Netflix 17 декабря.

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