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Рябков предупредил США о рисках в связи с военной активностью НАТО в Черном море
Армия
Рябков предупредил США о рисках в связи с военной активностью НАТО в Черном море
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 11 ноября. США должны осознавать риски, связанные с чрезмерной активностью Североатлантического альянса в акватории Черного моря, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он призвал Вашингтон трезво оценивать возможные последствия напряженности в регионе. Также дипломат заверил, что Москва полностью контролирует ситуацию в Черном море на фоне маневров ВМС США.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Антонов назвал попыткой испытать на прочность российскую оборону военную активность стран НАТО в водах Черного моря. При этом в Министерстве обороны РФ черноморские маневры Альянса связывают с планами по военному освоению Украины, передает телеканал «360».

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