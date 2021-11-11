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Лариса Гузеева вернулась к работе на ТВ после перенесенного коронавируса

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 10:11
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева вернулась к работе на ТВ после перенесенного коронавируса
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 11 ноября. Популярная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева вернулась к работе на Первый канал. Артистка полностью восстановилась после перенесенной болезни.

Несколько недель Гузеева провела в больнице, где под наблюдением врачей боролась с коронавирусом нового типа. Недавно звезда вернулась домой, где ей предстоял длительный курс реабилитации. Поклонники и не предполагали, что так скоро смогут увидеть своего кумира на телеэкранах.

Радостную новость для фанатов шоу «Давай поженимся» сообщила коллега Гузеевой телесваха Роза Сябитова. Она выложила ролик, в котором появляется 62-летняя ведущая.

«Всем привет! Ну вот наступил этот день! Мы продолжаем снимать программу. Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку, с ней все хорошо. И мы с новым напором будем делать интересные программы», — подчеркнула Сябитова.

Лариса Гузеева вернулась к работе на ТВ после перенесенного коронавируса
Prt Scr instagram.com / @syabitova_roza

Соведущая Гузеевой в программе на Первом канале не уточнила, когда стоит ожидать премьеры нового выпуска, однако призвала всех своих фолловеров смотреть на них.

Ранее врач-онколог Дмитрий Иванов объяснил, почему артистка так тяжело перенесла COVID-19 и почему медики приняли решение назначить ей новейший дорогостоящий препарат. По словам специалиста, Лариса Гузеева входит в группы риска по коронавирусу сразу по двум параметрам.

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сябитова гузеева давай поженимся
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