Лариса Гузеева вернулась к работе на ТВ после перенесенного коронавируса

Москва, 11 ноября. Популярная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева вернулась к работе на Первый канал. Артистка полностью восстановилась после перенесенной болезни.

Несколько недель Гузеева провела в больнице, где под наблюдением врачей боролась с коронавирусом нового типа. Недавно звезда вернулась домой, где ей предстоял длительный курс реабилитации. Поклонники и не предполагали, что так скоро смогут увидеть своего кумира на телеэкранах.

Радостную новость для фанатов шоу «Давай поженимся» сообщила коллега Гузеевой телесваха Роза Сябитова. Она выложила ролик, в котором появляется 62-летняя ведущая.

«Всем привет! Ну вот наступил этот день! Мы продолжаем снимать программу. Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку, с ней все хорошо. И мы с новым напором будем делать интересные программы», — подчеркнула Сябитова.

Prt Scr instagram.com / @syabitova_roza

Соведущая Гузеевой в программе на Первом канале не уточнила, когда стоит ожидать премьеры нового выпуска, однако призвала всех своих фолловеров смотреть на них.

Ранее врач-онколог Дмитрий Иванов объяснил, почему артистка так тяжело перенесла COVID-19 и почему медики приняли решение назначить ей новейший дорогостоящий препарат. По словам специалиста, Лариса Гузеева входит в группы риска по коронавирусу сразу по двум параметрам.