Автоэксперт Холодов о новых штрафах для водителей за отказ остановиться: «Сколько стоит погоня»

Автоэксперт Александр Холодов разбирает проект нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленный российским Минюстом. Какие наказания в новом КоАП предусмотрены для водителей за нарушения правил дорожного движения, рассказывает «Коммерсант».

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов отметил, что уже ознакомился с проектом этого документа. Своим мнением по поводу новшеств, предложенных Минюстом, автоэксперт будет делиться в серии авторских колонок для ФАН.

Этот материал посвящен такой новации: в проекте КоАП предусмотрено усиление ответственности для водителей за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции, а также за попытку скрыться, создавая угрозу жизни или здоровью окружающих. За это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок до трех лет или штраф в 40 тысяч рублей.

Напоминаем: мнение колумниста является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сколько стоит погоня. Колонка Александра Холодова

Скажу сразу, у меня уже есть подготовленный текст этого документа со всеми поправками. Давайте начнем его разбирать со статьи о наказании за «сокрытие», то есть, говоря по-русски, когда водитель не реагирует на требование сотрудника полиции остановиться и пытается скрыться. В статье также прописано, что такие действия должны создавать опасность для жизни и здоровья людей. Грубо говоря, это означает, что водитель создает ситуацию, которая называется погоня — сотрудники полиции преследуют скрывающегося нарушителя.

Сегодня штраф за такое нарушение — всего 500-800 рублей. И неважно — инспектор махнул водителю палочкой, тот не заметил, его догнали, и только после этого он остановился, или за ним три часа гонялись по дворам и закоулкам, устроив настоящую погоню. Наказание будет одинаковым. Это все равно то самое «сокрытие», если там, конечно, не было дополнительных обстоятельств. Например — водитель удирал по встречке, был в нетрезвом состоянии, кого-то задел и так далее. Если сопутствующих обстоятельств не было, действительно, за то, что не заметил инспектора, и за провоцирование настоящей погони наказание одинаковое — 500-800 рублей.

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Поэтому в новом варианте КоАП, думаю, правильно пытаются эти вещи как-то разграничить, усилив ответственность за намеренную попытку скрыться от полиции. При этом наказание за само «сокрытие» предлагается достаточно серьезное — лишение водительского удостоверения на срок от двух до трех лет или, если у «гонщика» нет прав или он их лишился раньше, штраф до 40 тысяч рублей. Если предположить, что чаще всего такой нарушитель все-таки с правами, то лишиться их на два-три года — это очень серьезное наказание. А если водитель был еще и нетрезв, этот срок может быть увеличен. Весьма сурово.

Поэтому меня смущает, что многие формулировки этой статьи носят, как мне кажется, несколько расплывчатый, я бы даже сказал субъективный характер. Я, конечно, надеюсь, что суды будут внимательно разбираться в таких делах. Считаю, что, когда предусмотрено такое строгое наказание, разбираться должен суд, который внимательно рассмотрит все обстоятельства и выслушает все доводы.

Но, например, давайте представим такую ситуацию: водитель едет с громко включенной музыкой, не услышал, как из идущей сзади полицейской машины ему в мегафон дважды приказали остановиться. Его нагоняют, останавливают и предъявляют видеозапись: дескать, дважды останавливали, а ты не подчинился. Да, еще нужно, чтобы была «угроза жизни или здоровью» пешехода, но это тоже достаточно формально. Всегда можно сказать, что какой-то пешеход мог теоретически подвергнуться угрозе. Так что, на мой взгляд, тут тоже многое достаточно субъективно. Поэтому, честно говоря, у меня есть некоторые опасения, что при применении этой статьи могут быть перекосы.

Но с другой стороны, тут изменения действительно давно назрели. Штраф в 500 рублей за то, что ты не остановился по требованию, несоизмерим с опасностью, которую может создать пытающийся скрыться от полиции водитель, которого приходится останавливать с погоней.