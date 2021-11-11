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Минпромторг РФ: политика трейдеров спровоцировала резкий рост цен на арматуру

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 10:09
Экономика
Минпромторг РФ: политика трейдеров спровоцировала резкий рост цен на арматуру
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Цены на арматуру у конечных потребителей резко выросли в октябре, одна из причин — спекулятивная политика трейдеров, заявил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

Участники биржевой торговли, по его словам, «выкупают объемы, закладывают свою маржу». В итоге арматура продается на рынке по завышенным ценам, передает РИА Новости сообщение пресс-службы российского ведомства.

«Так, цена арматуры 12 миллиметров у трейдеров в Москве с 1 октября 2021 года увеличилась на 39 процентов — с 57 тысяч до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС», — говорится в сообщении.

На этом фоне металлурги снижают объемы производства, а далее через отложенный спрос возникает искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Чтобы устранить проблему, необходимо сокращать звено на рынке, переходя на долгосрочные прямые контракты, добавил Евтухов.

Минфин РФ ранее предложил запретить экспорт отходов и лома драгоценных металлов. Ввести ограничение планируется со следующего года сроком на шесть месяцев.

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минпромторг трейдеры цены на арматуру
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