Посол РФ в США Антонов: поставки оружия Киеву спровоцируют рост напряженности в Донбассе

Вашингтон, 11 ноября. Намерения наладить поставки вооружения для украинской армии спровоцируют новый виток напряженности в Донбассе, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он также подчеркнул, что для Москвы неприемлемы попытки предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе.

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия "киевскому режиму" лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», — сказал дипломат.

По его словам, лишь полная реализация минских договоренностей позволит урегулировать донбасский конфликт, поспособствовав не только «оздоровлению» региона, но и глобальной безопасности.

Ранее Антонов назвал попыткой испытать на прочность российскую оборону военную активность стран НАТО в водах Черного моря. Как сообщает телеканал «360», сейчас в акватории действуют американские корабли, в частности, ракетный эсминец USS Porter.