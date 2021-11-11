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Изменение океанических течений могло стать причиной ордовикского вымирания
Наука
Изменение океанических течений могло стать причиной ордовикского вымирания
pixabay.com  /  Vlad Man

Вашингтон, 11 ноября. Группа палеоклиматологов из Университета Калифорнии (США) определила причины одного из крупнейших вымираний в истории Земли, произошедшего в ордовике. Подробное описание проведенной научной работы было опубликовано в издании Nature Geoscience.

Ордовикское вымирание произошло примерно 445 миллионов лет назад. Предполагается, что в результате данного явления исчезло более 85% видового разнообразия морских организмов. Ученые создали модель климатических изменений на основе геохимических данных и рассчитали примерное количество фосфатов в водах древних океанов. В результате выяснилось, что причиной массового вымирания живых существ могло послужить изменение циркуляции воды, лишившее их кислорода. Предполагается, что это произошло из-за понижения температуры.

Как сообщалось ранее, резкое изменение климатических условий могло стать причиной вымирания мамонтов в Сибири. По мнению исследователей из России, США, Китая и Германии, животные не смогли адаптироваться к изменениям.

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