Актриса Пересильд отреагировала на слухи о построенной с помощью ухажеров карьере

Москва, 11 ноября. Актриса Юлия Пересильд опровергла слухи, что построила карьеру и полетела на Международную космическую станцию благодаря богатым ухажерам. Звезда резко высказалась об этом в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Некоторые недоброжелатели считают, что артистка прошла отбор на полет в космос благодаря не только таланту, но и нужным связям. Знаменитость не стала терпеть лживые высказывания и в беседе с Катериной Гордеевой подчеркнула, что успешная актерская карьера — это ее заслуга.

«Через постель? Если так про себя почитать — сразу возникает образ прекрасной куртизанки или кого-то. Может, так бы и хотелось бы, но слишком много мозга, и это мешает. Потому что, несмотря ни на что, ты думаешь: «Так, а вот… О, нет. Нет, спасибо»», — отреагировала 37-летняя кинодива на слухи.

Актриса старается не обращать внимания на злопыхателей. Как отметила Пересильд, она всегда настраивается на позитивный лад, даже если морально чувствует себя плохо. Звезда убеждена, что принимать удары судьбы нужно с юмором.

Пересильд когда-то состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Актриса родила от него двух детей. Пара рассталась, а подробности отношений кинозвезда рассказала в разговоре с Гордеевой.