Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 11:19
11:18
Политика
Политолог Беляков: ироничное поздравление Лукашенко заставило поляков нервно икать
11:13
Общество
Офтальмолог Шилова заявила, что работа за ярким экраном в темноте утомляет глаза
11:11
Политика
Жириновский назвал юг России «самой прогнившей» частью страны
11:10
Происшествия
Полиция возбудила дело против экс-зампреда правительства Ингушетии за нападение на врача
11:08
Экономика
Маск послушал совета подписчиков в Twitter по продаже акций Tesla
11:04
Происшествия
В Петербурге грузчик заставлял мальчика мастурбировать на камеру
11:03
Спорт
ФХР привлечет для работы в сборной России наставника «Северстали» Разина
11:02
Политика
Политолог Дробницкий: Усилия националистов Армении направлены на охлаждение отношений с Россией
11:01
Шоу-бизнес
Легенда кино: ФАН составил топ-5 лучших драматических ролей Леонардо ди Каприо
11:01
Происшествия
Директор «Минмелиоводхоза» Дагестана Курбанов вернулся к работе после уголовных дел
Все новости

Актриса Пересильд отреагировала на слухи о построенной с помощью ухажеров карьере

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 10:02
Шоу-бизнес
Актриса Пересильд отреагировала на слухи о построенной с помощью ухажеров карьере
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 11 ноября. Актриса Юлия Пересильд опровергла слухи, что построила карьеру и полетела на Международную космическую станцию благодаря богатым ухажерам. Звезда резко высказалась об этом в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Некоторые недоброжелатели считают, что артистка прошла отбор на полет в космос благодаря не только таланту, но и нужным связям. Знаменитость не стала терпеть лживые высказывания и в беседе с Катериной Гордеевой подчеркнула, что успешная актерская карьера — это ее заслуга.

«Через постель? Если так про себя почитать — сразу возникает образ прекрасной куртизанки или кого-то. Может, так бы и хотелось бы, но слишком много мозга, и это мешает. Потому что, несмотря ни на что, ты думаешь: «Так, а вот… О, нет. Нет, спасибо»», — отреагировала 37-летняя кинодива на слухи.

Актриса старается не обращать внимания на злопыхателей. Как отметила Пересильд, она всегда настраивается на позитивный лад, даже если морально чувствует себя плохо. Звезда убеждена, что принимать удары судьбы нужно с юмором.

Пересильд когда-то состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Актриса родила от него двух детей. Пара рассталась, а подробности отношений кинозвезда рассказала в разговоре с Гордеевой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Пересильд отреагировала на слухи о построенной с помощью ухажеров карьере
кино пересильд скажи гордеевой
Комментировать