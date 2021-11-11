Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» составили рейтинг самых снежных городов России

Москва, 11 ноября. Челябинск, Екатеринбург и Омск попали в список самых снежных городов России, составленный аналитиками сервиса «Яндекс.Погода».

Согласно результатам исследования, жители этих городов видят первый снег раньше всех — уже во второй половине сентября. При этом самые снежные зимы наблюдаются в Челябинске, где общая толщина выпавшего снега в среднем составляет 181 сантиметр.

«Позже всего, в ноябре, первый снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

В Перми выпадает чуть меньше снега — в среднем до 143 сантиметров. На третьем месте расположился Нижний Новгород (126 сантиметров). Меньше всего снега выпадает в Ростове-на-Дону, Волгограде и Санкт-Петербурге.

Центр погоды «Фобос» ранее пообещал россиянам умеренно снежную и теплую зиму. Особенно в Восточной Сибири она будет существенно теплее нормы.

Ноябрь на большей территории России будет теплее обычного, в свою очередь заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Температура в последний осенний месяц будет выше нормы почти во всех регионах страны, пишет «Ридус».