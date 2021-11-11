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Instagram начнет уведомлять пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты
Технологии
Instagram начнет уведомлять пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты
freepik.com  /  Designed by Freepik

Лос-Анджелес, 11 ноября. Популярная социальная сеть Instagram начинает тестирование нового инструмента, с помощью которого будет создаваться оповещение для пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты.

Работа над новой опцией уже ведется, и некоторые пользователи даже смогут начать ей пользоваться в тестовом режиме. По словам главы сервиса Адама Моссери, в случае успешной проверки воспользоваться новой функцией можно будет после обновления в декабре, сообщает «Вечерняя Москва».

«На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break («Сделай перерыв». — Прим. ФАН). Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», — отметил представитель компании в своем Twitter-аккаунте.

В публикации Моссери подчеркнул, что компания считает своей целью непрерывное совершенствование, ориентируемое на отзывы пользователей. Он попросил всех, кто опробует опцию, поделиться своими впечатлениями и высказать мнение, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что Instagram начинает постепенно внедрять возможность платной подписки на популярных блогеров. Ее стоимость составит 99 рублей и будет давать доступ к эксклюзивному контенту.

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instagram соцсеть функции моссери
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