Instagram начнет уведомлять пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты

Лос-Анджелес, 11 ноября. Популярная социальная сеть Instagram начинает тестирование нового инструмента, с помощью которого будет создаваться оповещение для пользователей о необходимости отдохнуть от просмотра ленты.

Работа над новой опцией уже ведется, и некоторые пользователи даже смогут начать ей пользоваться в тестовом режиме. По словам главы сервиса Адама Моссери, в случае успешной проверки воспользоваться новой функцией можно будет после обновления в декабре, сообщает «Вечерняя Москва».

«На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break («Сделай перерыв». — Прим. ФАН). Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», — отметил представитель компании в своем Twitter-аккаунте.

В публикации Моссери подчеркнул, что компания считает своей целью непрерывное совершенствование, ориентируемое на отзывы пользователей. Он попросил всех, кто опробует опцию, поделиться своими впечатлениями и высказать мнение, сообщает телеканал «360».

Testing “Take a Break” ????‍????



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌???? pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH — Adam Mosseri ???? (@mosseri) November 10, 2021

Ранее стало известно, что Instagram начинает постепенно внедрять возможность платной подписки на популярных блогеров. Ее стоимость составит 99 рублей и будет давать доступ к эксклюзивному контенту.