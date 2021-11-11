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Крымский общественник Чегринец назвал мышиной возней угрозы Украины в адрес Белоруссии

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 09:50
Политика
Крымский общественник Чегринец назвал мышиной возней угрозы Украины в адрес Белоруссии
vk.com  /  Роман Чегринец

Симферополь, 11 ноября. Угрозы украинских властей из-за позиции Белоруссии по статусу Крыма ни к чему не приведут, уверен руководитель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Ранее МИД Белоруссии заявил, что позиция республики по полуострову остается прежней, то есть Минск понимает, что Крым «является сейчас российской территорией». На Украине в ответ пригрозили Белоруссии «непоправимыми последствиями». Как отметил общественник Чегринец, Украина понимает, что ее крах неизбежен.

«Ее власти вместо того, чтобы решать множество внутренних проблем, продолжают свою пустую русофобскую мышиную возню», — цитирует эксперта РИА Новости.

Чегринец добавил, что угрозы Киева в адрес Минска можно описать русской пословицей о том, как «дурень думкой богатеет». По его мнению, необратимые последствия начались на Украине в 2014 году и продолжаются до сих пор.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что в Союзном государстве России и Белоруссии явно не хватает третьего члена — Украины. По его словам, страна должна быть с теми, кто близок ей по духу и по крови.

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украина белоруссия крым Чегринец
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