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Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о походах на тренировки пьяным
Спорт
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о походах на тренировки пьяным
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 11 ноября. Защитник московского клуба ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что нередко приходил на тренировки в нетрезвом виде. По словам экс-игрока сборной России, раньше в Бразилии он мог всю ночь куражиться в клубе.

Футболист красно-синих подчеркнул, что со временем он осознал всю неправильность своих поступков.

«Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого. Не явиться на тренировку или прийти пьяным — это уже что-то немыслимое», — передает слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Ранее защитник «армейцев» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр. По мнению Фернандеса, подопечным Валерия Карпина необходимо настраиваться на сложный поединок.

Напомним, этим летом натурализованный бразилец объявил о завершении карьеры в сборной. Он объяснил свое решением тем, что хочет сфокусироваться на игре за столичный клуб.

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футбол Марио Фернандес цска
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