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Посол РФ в США Антонов: маневрами в Черном море НАТО испытывает Россию на прочность
Армия
Посол РФ в США Антонов: маневрами в Черном море НАТО испытывает Россию на прочность
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Вашингтон, 11 ноября. Военная активность стран Североатлантического альянса в водах Черного моря является попыткой испытать на прочность российскую оборону, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, в Черноморском регионе действительно наблюдается резкая эскалация напряженности. В то же время он подчеркнул, что НАТО напрасно тратят время и ресурсы.

«Натовские военно-морские и военно-воздушные силы проверяют на прочность нашу армию и флот. Это — пустая трата времени и сил», — заявил российский дипломат.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Эссен» и крейсер «Москва» Военно-морского флота России приступили к наблюдению за маневрами американских ВМС в акватории Черного моря. При этом Пентагон дал понять, что не намерен сворачивать свою деятельность в регионе, передает телеканал «360».

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россия антонов нато черное море
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