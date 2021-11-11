Японская Subaru презентовала свой первый электромобиль

Токио, 11 ноября. Электрифицированный кроссовер под названием Solterra создали инженеры корпорации Subaru при сотрудничестве с представителями Toyota.

Автомобилестроительная компания из Японии показала на онлайн-презентации электрокроссовер Solterra. Машина представляет собой почти полную копию модели Toyota bZ4X, которая уже была представлена в 2021 году. Автомобили связывает единая архитектура.

Транспортное средство оборудуется обновленной системой 4х4, которая работает за счет отдельных двигателей, установленных в каждом из четырех колес. Разработчики Solterra обещают, что водитель сможет проехать на паркетнике до 460 км без подзарядки. FWD-версия конкурентов bZ4X способна преодолевать на одном заряде около 530 км.

subaru.com / Официальный сайт Subaru

Предполагается, что на глобальный рынок электрокар придет в середине следующего года. Пока что цены на модель неизвестны. Ближайшим автосалоном, который увидит кроссовер, станет мероприятие в Лос-Анджелесе, которое пройдет в ноябре. Впервые концерны Toyota и Subaru начали совместно работать над созданием электрокаров в 2019 году.