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Японская Subaru презентовала свой первый электромобиль
Экономика
Японская Subaru презентовала свой первый электромобиль
subaru.com  /  Официальный сайт Subaru

Токио, 11 ноября. Электрифицированный кроссовер под названием Solterra создали инженеры корпорации Subaru при сотрудничестве с представителями Toyota.

Автомобилестроительная компания из Японии показала на онлайн-презентации электрокроссовер Solterra. Машина представляет собой почти полную копию модели Toyota bZ4X, которая уже была представлена в 2021 году. Автомобили связывает единая архитектура.

Транспортное средство оборудуется обновленной системой 4х4, которая работает за счет отдельных двигателей, установленных в каждом из четырех колес. Разработчики Solterra обещают, что водитель сможет проехать на паркетнике до 460 км без подзарядки. FWD-версия конкурентов bZ4X способна преодолевать на одном заряде около 530 км.

Японская Subaru презентовала свой первый электромобиль
subaru.com / Официальный сайт Subaru

Предполагается, что на глобальный рынок электрокар придет в середине следующего года. Пока что цены на модель неизвестны. Ближайшим автосалоном, который увидит кроссовер, станет мероприятие в Лос-Анджелесе, которое пройдет в ноябре. Впервые концерны Toyota и Subaru начали совместно работать над созданием электрокаров в 2019 году.

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Все новости / Экономика / Японская Subaru презентовала свой первый электромобиль
toyota авто кроссовер subaru bZ4X Solterra
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