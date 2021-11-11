Почему врачи выписывают препараты с недоказанной эффективностью, обсудят в «Патриоте»

Общероссийский народный фронт обращался к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением запретить врачам выписывать биологически активные добавки (БАД). В письме ОНФ утверждается:

«Опрос пациентов показал: в 30% случаев перед покупкой БАД человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку».

Что такое БАД и чем они отличаются от лекарств? Всегда ли БАД — это мошенничество? Как препараты с недоказанной эффективностью попадают в реестр лекарств? Какие причины побуждают врачей выписывать «фуфломицины»? Что такое доказательная медицина?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит:

Никита Жуков, врач-невролог, медицинский директор сети «Лахта Клиника».

Эфир состоится 11 ноября, в 15:00.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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