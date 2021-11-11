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Меган Маркл вышла в свет в платье с глубоким декольте

Шоу-бизнес
Меган Маркл вышла в свет в платье с глубоким декольте
ТАСС  /  Craig Ruttle

Супруга герцога Сассекского Меган Маркл практически каждый день провоцирует представителей британского королевского двора. По слухам, она делает это в отместку о расистских шутках в ее сторону, которые не раз звучали из уст некоторых родственников принца Гарри. На этот раз Меган вместе с любимым супругом посетила гала-ужин, посвященный памяти ветеранов. Мероприятие прошло в Нью-Йорке, но, по мнению многих, Меган явилась на него не совсем в уместном одеянии, пишет StarHit.

Для вечера Маркл выбрала красное платье бренда Carolina Herrera с глубоким декольте и высоким вырезом, подчеркивающим изящные ноги герцогини. Стоит отметить, что роскошный наряд прекрасно смотрелся на Меган. Правда, многие поклонники также заметили, что женщина пока что не пришла в форму после родов. При этом сама герцогиня была явно довольна своим внешним видом. Она без стеснений позировала на камеры и принимала комплименты.

Не забыла чета и про броши в виде красных маков — символ Дня памяти павших в Первой мировой войне солдат, который отмечают в Великобритании 11 ноября. Цветок идеально вписался в образы семьи. Разумеется, влюбленные, обиженные на членов королевской семьи, не присутствовали на мероприятиях в Лондоне в честь этой даты.

Очередным выходом Меган Маркл доказала, что позволяет себе в США больше, чем в Великобритании
wikimedia.org / Office of the Governor-General / CC BY 4.0

По мнению большинства модных критиков, после окончательного переезда в США стиль Меган радикально изменился. Ее образы стали еще более вызывающими и дерзкими. Это платье герцогиня никогда бы не отважилась надеть на мероприятие в Лондоне. Очевидно, что такой дерзкий стиль Меган избрала по причине того, что долго не появлялась на публике и сейчас «наверстывает» упущенное с лихвой.

Во время второй беременности женщина практически не выходила в свет. После рождения Лилибет Дианы, герцогиня постепенно начала возвращаться к работе и светским мероприятиям.

На данный момент Меган Маркл курирует сразу несколько благотворительных фондов и заводит новые связи в кино. Ходят даже слухи о ее триумфальном возвращении на большие экраны. Но артистические задатки Меган мало кому интересны, ее социальная и политическая роль, кажется, вызывает у людей больший интерес.

Ранее сообщалось, как Меган Маркл начала политическую карьеру после речи про декретный отпуск в США.

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Все новости / Шоу-бизнес / Меган Маркл вышла в свет в платье с глубоким декольте
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