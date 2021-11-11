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Контент по «Игре в кальмара» на YouTube обогнал по числу просмотров «Игру престолов»
Общество
Контент по «Игре в кальмара» на YouTube обогнал по числу просмотров «Игру престолов»
Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Лос-Анджелес, 11 ноября. Нашумевший южнокорейский сериал «Игра в кальмара» обошел проект «Игра престолов» по количеству просмотров связанных с ним роликов на видеохостинге YouTube.

Всего за последние два месяца на сервисе вышло порядка 131 тысячи роликов различного содержания, в том числе официальные трейлеры, анонсы и дополнительные материалы по сериалу. В список входят и фанатские видеоклипы. В общей сложности все эти видео посмотрели более 17 миллиардов раз. Число положительных комментариев превышает 533 миллиона.

Культовый сериал сервиса HBO «Игра престолов», который насчитывает восемь сезонов и выходил в период с 2011 по 2019 год, набрал на YouTube 420 тысяч видеороликов. Число просмотров составляет 16,9 миллиарда, а комментариев — 233 миллиона.

Контент по «Игре в кальмара» на YouTube обогнал по числу просмотров «Игру престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов» /

Южнокорейский сериал вышел на стриминговом сервисе Netflix 17 сентября и всего за неделю стал лидером просмотров. Проект режиссера Хван Дон-хека рассказывает о группе людей, которые ради легкой наживы соглашаются принять участие в смертельных играх. Победители станут обладателями огромного денежного приза.

Ранее стало известно, что сериал получит продолжение. Постановщик подчеркнул, что согласился на второй сезон исключительно из-за давления со стороны поклонников.

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