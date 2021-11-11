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Российский полузащитник Денис Черышев покинет «Валенсию» в 2022 году

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 09:39
Спорт
Российский полузащитник Денис Черышев покинет «Валенсию» в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Валенсия, 11 ноября. Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев уйдет из испанского клуба по окончании нынешнего сезона.

Испанская «Валенсия» не планирует продлевать контракт с российским футболистом Денисом Черышевым, сообщает COPE. Действующее соглашение игрока с «летучими мышами» действует до 30 июня 2022 года. Источник издания утверждает, что в испанском клубе недовольны постоянными травмами полузащитника, из-за которых он принял участие лишь в 41% матчей.

В «Валенсии» эту информацию пока не подтверждали. В нынешнем сезоне Черышев провел пять матчей и не сумел отметиться результативными действиями. Всего же на счету участника ЧМ-2018 и Евро-2020 107 игр в составе «Валенсии», в которых российский игрок забил десять голов.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем самочувствии перед матчем сборных России и Кипра. Из-за повреждения 25-летний футболист пропустил несколько игр национальной команды.

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Все новости / Спорт / Российский полузащитник Денис Черышев покинет «Валенсию» в 2022 году
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