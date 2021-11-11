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МИД Турции предложил сотрудничество польским специалистам в рамках миграционного кризиса

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 09:37
Политика
МИД Турции предложил сотрудничество польским специалистам в рамках миграционного кризиса
wikipedia.org  /  Meghdad Madadi from Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Анкара, 11 ноября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с польским коллегой Збигневом Рау. Дипломаты обсудили миграционный кризис.

Чавушоглу пригласил в страну польских специалистов для проведения инспекции. Таким образом Варшава сможет убедиться, что Турция не имеет никакого отношения к переброске мигрантов в Белоруссию.

«Чавушоглу отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании "Турецкие авиалинии"», — добавили в МИД Турции.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился организовать перевозку мигрантов в Белоруссию. К такому выводу журналисты пришли после событий на границе Греции и Турции, которые произошли в прошлом году.

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