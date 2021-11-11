NetEasе: «немецкое» предупреждение Шойгу заставило военных НАТО дрожать от страха

Пекин, 11 ноября. Страны Североатлантического альянса в последнее время не упускают возможности для нападок на Москву, но министр обороны РФ Сергей Шойгу смог усмирить даже самых ярых западных милитаристов, пишет NetEasе.

Аналитики китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на недавнее высказывание главы немецкого военного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Чиновница призвала НАТО показать готовность применить ради «сдерживания» России ядерное оружие. Шойгу отреагировал на этот выпад. Ему понадобилась всего лишь одна фраза, чтобы заставить военных Альянса дрожать от страха.

«После того как Германия пригрозила России ядерным оружием, Сергей Шойгу шокировал мир одной фразой», — говорится в статье.

Global Look Press / Axel Heimken/dpa

Министр попросту напомнил Германии, чем для нее закончилась последняя попытка повоевать с Россией. Таким образом он указал на печальный для Берлина исход Второй мировой войны. Однако «немецкое» предупреждение министра стало сигналом для всего мира.

«НАТО неразумно применять силу для сдерживания России, так как это может спровоцировать полномасштабный конфликт. Поэтому Германии лучше не выступать и держаться в тени», — заключили авторы NetEasе.

Ранее, как передает телеканал «360», Сергей Шойгу указал на стягивание сил НАТО к границам России. По его мнению, такие маневры связаны с попытками проверить страну на прочность.