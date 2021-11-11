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Политика
Посол Антонов назвал партнерство Украины и США заряженным на противодействие России
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Посол Антонов назвал партнерство Украины и США заряженным на противодействие России
Политика
Посол Антонов назвал партнерство Украины и США заряженным на противодействие России
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 11 ноября. Новая хартия стратегического партнерства Украины и США является набором вредных лозунгов, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, документ нацелен на обострение ситуации и содержит заряженность на противодействие России.

«Документ — набор лозунгов, причем вредных. Очевидна нацеленность на обострение ситуации, а не на снижение напряженности. Кроме того, почти в каждой строчке — геополитическая заряженность на противодействие России», — написал Антонов в Facebook.

Ранее российский политолог Ростислав Ищенко заявил, что США не могут справиться с Россией, а в ближайшие несколько лет будут слабее и Китая. По его словам, американцы вынуждены признать тот факт, что сейчас в мире находится три центра — США, Россия и Китай. Однако в скором времени Вашингтон сдаст свои позиции.

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