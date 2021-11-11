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Госдеп: США внимательно наблюдают за «активностью» России на границе с Украиной
Политика
Госдеп: США внимательно наблюдают за «активностью» России на границе с Украиной
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 ноября. Вашингтон до конца не понимает планов Москвы относительно присутствия российских военных около украинской границы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США пристально наблюдают за ситуацией. Вашингтон отмечает якобы повышенную активность российской армии около границ Украины.

«Мы следим за этим очень и очень внимательно. Мы также находимся в тесных консультациях с нашими союзниками и партнерами. У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики», — сказал он.

Вместе с тем Блинкен поделился предположением, что Россия может совершить «серьезную ошибку». Ранее ситуацию комментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва может размещать войска на своих территориях, как посчитает нужным.

Энтони Блинкен также пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому укрепить энергетическую безопасность Украины. Дипломат подчеркнул, что задействует для этого международных партнеров.

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