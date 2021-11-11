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Шайбы Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
Спорт
Шайбы Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
Global Look Press  /  Michal Krumphanzl/CTK

Финикс, 11 ноября. Российские игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов забросили шайбы в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной».

Встреча проходила на «Хила Ривер-Арене» и завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Дина Эвасона. Защитник Куликов забросил первую шайбу в текущем сезоне. Российский хоккеист отметился на 24-й минуте матча. Одноклубник Куликова, нападающий Капризов, также отличился в игре с «Аризоной» — это его третья шайба в сезоне-2021/22.

У хозяев по разу забили Эндрю Лэдд и Шейн Гостисбир.

Ранее Капризов был признан третьей звездой матча НХЛ против «Питтсбург Пингвинз». Нападающий набрал два очка и реализовал буллит.

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