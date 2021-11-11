Правительство обсуждает возможность отложить строительство ВСМ Москва — Петербург

Москва, 11 ноября. Возможность отложить строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург обсудили члены правительства в ходе совещания у первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

Рекомендации к РЖД по дополнительной проработке некоторых вопросов с учетом позиций вице-премьера России Марата Хуснуллина, Минфина РФ и помощника президента страны Игоря Левитина размещены в протоколе совещания, передает «Коммерсант». Среди задач отмечается, что проект строительства ВСМ нужно переоценить с учетом поручений президента России Владимира Путина.

Речь идет о возможностях развития грузового сообщения по направлению к портам Северо-Западного бассейна. Так, проект будет оптимизирован с участием наиболее крупных грузоотправителей.

Как сообщалось ранее, строительство ВСМ Москва — Петербург планировалось завершить к 2027 году. Железнодорожная трасса по расстоянию составит 629,7 километра.