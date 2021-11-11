В Доме Пашкова состоялась конференция «От империи к содружеству»

Депутаты, ученые и активисты собрались в честь 300-летнего юбилея Российской империи, чтобы обсудить пути развития государственности со времен Петра I до наших дней.

300 лет назад, 2 ноября 1721 года, сразу после победоносного окончания Северной войны сенат провозгласил Петра I Великим, отцом Отечества и императором Всероссийским. С этого момента начинается история Российской империи.

Этот период запомнился бурным развитием производственных сил, науки, культуры и искусства. То время было по истине «золотым» для нашей страны.

«Хотя полоса признаний Российской империи за рубежом растянулась почти на весь XVIII век, современники свидетельствуют, что к концу столетия ни одна пушка в Европе без разрешения России не стреляла. Свою роль в судьбе мира Россия утвердила в ходе освободительного похода в Европу в результате Отечественной войны 1812 года против наполеоновского нашествия», — зачитал свое письмо в Государственную Думу депутат Константин Затулин.

К сожалению, активно развивавшаяся в XX веке Российская империя не смогла пережить Первую мировую войну и революцию на собственной территории.

Трагический конец стал следствием многих внешних и внутренних причин. Но прежде всего — слабости и отказа от национального единства в годы тяжелых испытаний. О тех лишениях вспоминал присутствовавший на мероприятии князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский — представитель одного из древнейших родов, ведущего свое начало от Рюрика.

«Мои предки за 300 лет участвовали мечом, пером и дипломатией в создании Российской империи. Увы, те границы, которые нам оставили Романовы в 1917 году, часто уменьшались за последние 100 лет. Ленин отдал треть страны Германии, чтобы заручиться перемирием и утвердиться во власти. Затем по подобным мотивам Ельцин демократично и значительно уменьшил территорию России. Целью любого правительства Российской Федерации должно быть возврат в границы страны тех территорий, которые были в ее составе и с каковыми народами нас объединяет историческое прошлое, православие, вера и русский язык», — резюмировал князь.

По мнению главного редактора журнала «Историк» Владимира Рудакова, Россия не является империей в присущих понятиях экспансии, захвата и формирования колоний. Хотя внешние игроки политической арены считают ее именно такой.

С другой стороны, взяв во внимание обширную территорию, многонациональный состав, экономические возможности и культурные традиции нашу страну смело можно отнести к определению «Великая держава».

«Это сущность Великой державы, которая сейчас позволяет России продолжать свое существование, обеспечивать мир и развитие на своей территории, оставаться субъектом, а не объектом мировой политики. А если так, то, как сказал все тот же Петр 1 в ответной речи при поднесении ему титула императора: «Надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не сталось так, как с монархией греческой». То есть с империей Византийской. А она, как известно, в свое время рухнула и больше не возродилась», — вспоминает Владимир Рудаков.

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов считает, что волевые решения, как один из основных признаков имперского поведения, безусловно присущи современной России. Ярким примером служит присоединение Крыма в 2014 году.

«И что теперь? Нам надо было Крым бросить что ли? Надо было поступить, как Хрущев, который его отдал? Как Ельцин, который его не выторговал обратно как минимум? Да, у нас будут большие последствия. <...> Нельзя уходить империи от сложных вопросов. Она и создается для решения сложных, непопулярных, тяжелых вопросов. Именно так она развивается и совершенствуется», — считает Владимир Мамонтов.

Андраник Мигранян, профессор МГИМО и американист, вспомнил о величайшей, по его мнению, империи XX века — Соединенных Штатах Америки. Он считает, что имперские амбиции этой страны медленно затухают, и это ждет любую державу, находящуюся на пике экспансии.

«В этой стране идет вялотекущая гражданская война. И это тоже факт. Действительно я был прав, что максимальная экспансия великих империй совпадает с очень серьезным внутренним гниением центра и ядра этой империи», — заявил Мигранян.

Стоит ли нашей стране провозглашать себя новой империей или искать пути возрождения былого величия? Своим мнением на этот счет поделился заместитель директора по науке Государственного исторического музея Андрей Яновский.

«Для тех 75-76%, кто проголосовали за поддержку СССР, когда проходил всенародный референдум, это была трагедия. Но всерьез говорить о том, что мы сейчас поднапряжемся, соберемся с силами и это возродим, не приходится. Понимаете, такие процессы должны с прохождением времени происходить сами. Если спустя 100 лет, сложится некая историческая ситуация, какие-то условия для того, чтобы наши страны собрались вместе и жили бы в самых близких своих контактах. Если это сложится исторически, то, наверное, это получится. Если нет, значит будем жить, поддерживая отношения дружеские, близкие, но пока врозь», — рассуждает Андрей Яновский.

Российская империя была третьей по величине из всех когда-либо существовавших на земле. Представляя собой высший тип централизованного многонационального государства своего времени, она стала альтернативой удельной и национальной раздробленности на огромном пространстве — от Черного моря до Тихого океана.

Государство вовлекло в общий цивилизационный оборот огромное количество людей. Советский Союз и Российская Федерация пришли ей на смену. Они по-своему наследовали ее признаки. Память и анализ достижений империи помогают нам правильно определить пути дальнейшего развития нашей Родины.