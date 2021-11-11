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Ужесточение норм по обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
Общество
Ужесточение норм по обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
вологда.рф  /  ВОЛОГДА.РФ

В Санкт-Петербурге с 10 ноября 2021 года введена обязательная вакцинация от COVID-19 граждан в возрасте 60 лет и старше. Руководители организаций в срок до 15 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию. С 16 декабря 2021 года подлежат отстранению от работы сотрудники, не получившие первый компонент вакцины, а с 16 января 2022 года — не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Неработающим лицам от 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания.

Каковы причины появления данного постановления? Насколько реально отследить обслуживание по QR-кодам? Будут ли отлавливать непривившихся работающих граждан? Как контролировать исполнение постановления неработающими пожилыми и хронически больными людьми? Какие санкции предусмотрены за невыполнение постановления?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит:

  • Дмитрий Панов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу.

Эфир состоится 11 ноября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 900 621 60 38

Для звонков: +7 900 621 60 38, +7 999 214 80 54

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