Торги Мосбиржи открылись укреплением курса доллара

Москва, 11 ноября. Стоимость основных иностранных валют поднялась к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 7 копеек и составил 71,37 рубля. Европейская валюта также подорожала — ее стоимость выросла на 26 копеек, до 81,90 рубля.

Накануне Центральный банк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Курс американской валюты составил 70,70 рубля за доллар, опустившись на 59,16 копейки, а евро — 81,79 рубля за единицу (-86,27 копейки).

Курс российской валюты до конца 2021 года будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов, поэтому возможны два сценария. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.