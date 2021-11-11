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Торги Мосбиржи открылись укреплением курса доллара

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 09:11
Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением курса доллара
pixabay.com/PD

Москва, 11 ноября. Стоимость основных иностранных валют поднялась к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов увеличился на 7 копеек и составил 71,37 рубля. Европейская валюта также подорожала — ее стоимость выросла на 26 копеек, до 81,90 рубля.

Накануне Центральный банк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Курс американской валюты составил 70,70 рубля за доллар, опустившись на 59,16 копейки, а евро — 81,79 рубля за единицу (-86,27 копейки).

Курс российской валюты до конца 2021 года будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов, поэтому возможны два сценария. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

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