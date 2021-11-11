Психолог Аверс назвала ключевые ошибки участников «марафонов желаний»

Организаторы «марафонов желаний» обещают их участникам «сбычу мечт» и достижение недостижимых целей. Однако они зачастую умалчивают о том, что марафоны — это не волшебная пилюля. Да и сами участники обманываться рады, даже не пытаясь соразмерить свои желания с возможностями. В беседе с ФАН психолог Ксения Аверс назвала главные ошибки участников «марафонов желаний».

По словам Аверс, марафоны действительно могут отчасти помочь человеку добиться каких-то целей. Однако жизнь большей части участников не претерпевает особых изменений, на что есть объективные причины.

«На самом деле, можно выделить топ ошибок, которые совершают участники марафона и их ведущий. И самая главная — это то, что люди стремятся жить чужими желаниями, навязанными обществом. Для многих людей одобрение социума важно. Поэтому свои первые «хочу» у неокрепших умов формируются, глядя на сторонние ценности. То есть, если у одной инстадивы есть квартира, машина, брендовые сумочки, а другая путешествует и отдыхает на Мальдивах, то все должны хотеть того же. Но это неправильно и может привести к эмоциональному выгоранию. В погоне за чужими приоритетами можно упустить то, что действительно ценно: дружба, отношения», — рассказала Аверс.

Еще одна ошибка, которую часто совершают участники марафонов с подачи их организаторов, — желание невозможного. Как объяснила Аверс, все «хочу» должны быть реально осуществимыми. Если же их невозможно достичь, то в погоне за желаемым можно обесценить свою собственную жизнь. А жизнь в иллюзиях и вовсе может привести к шизофрении. Еще лучше оцифровать все свои мечты, с чем поможет такой бизнес-инструмент, как декомпозиция. При этом большую цель разбивают на меньшие и составляют план с временными отрезками, когда все должно быть выполнено.

Из личного архива Ксении Аверс /

«Чаще всего люди после марафонов так и остаются с пустым корытом, поскольку не желают предпринимать реальных действий. Составляя карту желаний, нужно прописывать свои ежедневные шаги. Должен быть план. То есть, чтобы провинциальной девушке все же стать женой принца, ей необходимо записаться на уроки английского языка, хороших манер, посещать стилиста, путешествовать, ходить на спортивные тренировки и быть вовремя там, где есть возможность встретить своего суженого. Если такой перечень действий не пугает, то стоит приступить к воплощению своей мечты. Бездействовать не получится. Хотя на марафоне желаний помогают отыскать в себе энергию на достижение цели, но ничего с ней не делая, происходит только разрушение изнутри. Подобное может привести к психосоматическим заболеваниям», — предупредила психолог.

При формировании желаний и целей также важно обратить внимание на их актуальность. Как объяснила Аверс, не обязательно следовать своим желаниям десятилетней давности. Приоритеты могут меняться, поэтому свои мечты нужно корректировать. Даже уже имеющуюся карту желаний лучше обновлять хотя бы раз в месяц: что-то вычеркнуть, что-то добавить. Например, в данный момент времени вопрос с карьерой может быть неактуальным, если девушка планирует уходить в декрет.

Prt Scr youtube.com / Алиса Державина

Жить желаниями, которые противоречат базовым ценностям, по словам Аверс, тоже не стоит. Ведь невозможно хотеть быть свободным и думать о квартире в ипотеку. Даже если впоследствии удастся приобрести такое жилье, оно может начать действовать угнетающе.

«Не стоит верить в волшебство. Таблетки, которая решает все проблемы, не существует. Хотя инстамарафонщицы желают, чтобы люди видели обратное. То есть, если у человека что-то в жизни получилось, возможно, произошло чудо, они тут же присваивают это достижение себе и своим урокам, не понимая, какие действия для этого предпринимались», — рассказала психолог.

При этом психолог признала, жизнь иногда действительно подкидывает случайности, из-за которых положительные результаты иногда достигаются словно по волшебству. Однако чаще всего это происходит с человеком, который сильно хочет добиться желаемого, и пусть интуитивно, но уже начал работать над собой.

Психолог объяснила, как работают «марафоны желаний». В их основе лежит принцип когнитивного моделирования будущего. Проще говоря, визуализация желаний посредством картинок воодушевляет человека и дает ему энергию для дальнейших действий.