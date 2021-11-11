Политолог Ищенко уверен в скорой кончине Украины как государства

Москва, 11 ноября. Украина в ее нынешнем виде еще какое-то время будет существовать, но агония будет продлеваться за счет человеческих ресурсов. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, что для любого решения необходимо иметь ресурсы. Однако украинское государство уничтожает их.

«Украина за последние семь лет фактически теряла, минимум, по миллиону в год. Это очень большие потери, ничем не компенсируемые. У Украины только разница между рождениями и смертями свыше 300 тыс., уже два года. Плюс постоянная миграция за пределы Украины, примерно по 1 млн в год в последние семь лет она теряла людей. Это только те, кто покидал страну навсегда, или ложась в землю, или уезжая на чужую землю», — рассказал Ищенко.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Собеседник издания добавил, что часть людей уехали на заработки, но маловероятно, что они вернутся на родину. Пока Украина способна выжигать человеческий ресурс, она может существовать. Страна может остаться, но как этнографический и сельскохозяйственный заповедник.

Ранее эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью для ФАН заявил, что позиция украинских и европейских политиков по поводу «Северного потока — 2» только вредит ЕС. Он отметил, Киев не должен принимать участие в этом процессе, поскольку главной его задачей является своевременная оплата счетов за газ.