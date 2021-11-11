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Политолог Ищенко считает, что в ближайшие годы США утратит свою мощь

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 08:48
Политика
Политолог Ищенко считает, что в ближайшие годы США утратит свою мощь
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 ноября. США не могут справиться с Россией, а в ближайшие несколько лет будут слабее и Китая. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что американцы вынуждены признать тот факт, что сейчас в мире находится три центра  США, Россия и Китай. Однако в скором времени Вашингтон сдаст свои позиции.

«Американцы посчитали, и на высоком уровне, политическом и военном, заявили, что время, отведенное для военной победы над Китаем заканчивается где-то в 2025 году. После этого Соединенные Штаты не смогут, не будут достаточно сильны в военном плане, что их флот не будет достаточно силен для того, чтобы обеспечить военную победу над Китаем», — отметил политолог.

Политолог Ищенко считает, что в ближайшие годы США утратит свою мощь
Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что определить это можно только началом войны. Однако сейчас Белый дом пытается нагнетать напряженность в тихоокеанском регионе. Если Вашингтон правильно оценил свои силы, и 2025 год станет рубежным, то после этого с ним можно будет не считаться.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что угрозы, исходящие от Китая, и изменение климата являются одинаково важными вызовами для Соединенных Штатов. Администрация президента США Джо Байдена считает, что КНР представляет опасность для национальной безопасности государства.

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сша китай ищенко
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