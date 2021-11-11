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Политолог Ищенко: Украина не извлекает уроков из своих ошибок
Политика
Политолог Ищенко: Украина не извлекает уроков из своих ошибок
Новостное агентство «Харьков».  /  Герман Парло

Москва, 11 ноября. Украинское правительство утратило возможность извлечь уроки из ошибок, которые она совершила. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

Российская компания «Газпром» и Молдавия договорились о поставках газа. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, почему Киев никак не отреагирует на это событие.

«Украина все, что могла извлечь, уже не извлекла. Есть такой термин «окно возможностей», оно бывает закрывается. Сегодня Украина, ровным счетом, никаких не может извлечь из этого дела уроков, просто потому что существующая украинская власть, существующая украинская система, а система объединяет не только власть, но и легальную оппозицию этой власти, людей, которые вроде бы во власти не состоят, но, тем не менее, власть содержат или ей пользуются, или ее подкупают и т.д. Она не ориентирована вообще в принципе на возможность договоренности», — рассказал Ищенко.

Политолог Ищенко: Украина не извлекает уроков из своих ошибок
Prt Scr youtube.com / Украина • РУ

Он добавил, что даже если бы Россия предложила бы чрезвычайно хорошие условия поставок газа на Украину, то она все равно не согласилась бы. Киев заявил бы, что не хочет зависеть от Москвы.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью для ФАН заявил, что в Союзном государстве России и Белоруссии явно не хватает третьего члена — Украины.

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украина газ молдавия ищенко
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