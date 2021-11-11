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Разработчик «Спутника V» создаст лекарство для подавления размножения коронавируса

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 08:42
Общество
Разработчик «Спутника V» создаст лекарство для подавления размножения коронавируса
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России разрабатываются лекарства для подавления размножения коронавируса.

Ученый в беседе с РИА Новости заявил, что существует несколько лекарственных средств, способных подавлять размножение коронавируса. Однако они не смогут это делать настолько хорошо, чтобы с их помощью можно было лечить больных в тяжелом состоянии.

Гинцбург отметил, что в центре Гамалеи идет работа над созданием препаратов, целенаправленно подавляющих вирус. Он отметил, что точные сроки назвать не может, однако о результатах будет известно в течение нескольких месяцев. По его словам, на разработку нужно больше времени.

Для защиты от заражения требуется не менее 300 международных единиц антител. С таким заявлением выступил директор Н. Ф. Гамалеи. Ученые центра провели исследование с участием четырех тысяч москвичей. Они заявили, что 300 международных единиц должно хватить для того, чтобы избежать заражения, но вот для полноценной защиты нужна иная цифра.

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коронавирус гинцбург Спутник V
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