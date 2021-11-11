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Политолог Ищенко назвал премьер-министра вторым по важности политиком России
Политика
Политолог Ищенко назвал премьер-министра вторым по важности политиком России
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Москва, 11 ноября. В России вторым человеком по влиянию является премьер-министр. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» уточнил, что речь не идет о конкретных именах. Подразумевается непосредственно должность.

«Потому что премьер-министр не просто проводит заседания правительства, но и непосредственно причастен к принятию большинства решений, которые определяют экономическую стратегию России, причем не на сегодня, завтра или послезавтра, а на годы вперед», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко назвал премьер-министра вторым по важности политиком России
ПолитРоссия

Он добавил, что если президент уходит, то вместе с правительством. Он оставляет свои полномочия сразу. Однако решения, принятые премьером, отменить мгновенно нельзя. Они будут влиять на экономику полгода или дольше. Результат действий правительства может быть не таким заметным, но он будет достаточно существенным. Поэтому президент выбирает премьер-министра тщательно.

Ранее Ищенко заявил, что Россия придерживается наблюдательной тактики по ситуации на востоке Украины. Он уверен, что Москва не просто так заняла выжидательную позицию по Донбассу.

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президент премьер-министр ищенко
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