Пользователи Telegram посмеялись над предложением ФРГ отправить мигрантов на Украину

Киев, 11 ноября. Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком бундестаге Нильс Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы мигрантов на границе Белоруссии и Польши.

Политик считает, что Киев мог бы принять беженцев, пока они подают заявки на получение убежища в Евросоюзе. Пользователи Telegram посмеялись с этой ситуации.

«А как иначе? Самая богатая страна Европы. Пусть принимает», — с сарказмом отметила Olga.

Александр И. отметил, что мигранты едут к лучшей жизни. Пока Украина относится к Европе, то беженцы никогда сюда не поедут.

«Тут мотивацию надо понимать, хотели бы они на Украину, и так бы тут были… Брали бы билеты не на Минск, а на Киев…» — отметил Сергей К.

Пользователь insider_pro иронично отметил, что на Украине сейчас граждане хорошо живут, в том числе и внутренние переселенцы. Поэтому беженцы из этой страны быстро сбегут.

«А чему вы удивляетесь? Украина для Германии всегда была рулоном туалетной бумаги… Особенно с нынешним президентом», — отреагировала Marina P.

Ранее читатели французского издания Le Figaro упрекнули Евросоюз в слабости из-за ситуации с мигрантами под Польшей. Они считают, что Варшаве следует помочь, а не пытаться отдалять ее.