Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 09:47
09:43
Экономика
Японская Subaru презентовала свой первый электромобиль
09:41
Видео
В Доме Пашкова состоялась конференция «От империи к содружеству»
09:40
Общество
Контент по «Игре в кальмара» на YouTube обогнал по числу просмотров «Игру престолов»
09:39
Спорт
Российский полузащитник Денис Черышев покинет «Валенсию» в 2022 году
09:39
Происшествия
Последние минуты жизни утонувших на Камчатке рыбаков попали на видео
09:37
Политика
МИД Турции предложил сотрудничество польским специалистам в рамках миграционного кризиса
09:37
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку под Красноярском
09:37
Армия
NetEasе: «немецкое» предупреждение Шойгу заставило военных НАТО дрожать от страха
09:35
Политика
Посол Антонов назвал партнерство Украины и США заряженным на противодействие России
09:32
Происшествия
Массовое ДТП с участием 16 машин произошло на севере Москвы
Все новости

Пользователи Telegram посмеялись над предложением ФРГ отправить мигрантов на Украину
Общество
Пользователи Telegram посмеялись над предложением ФРГ отправить мигрантов на Украину
wikimedia.org / Global Look Press  /  SFJZ13/CC BY-SA 2.0 — Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Киев, 11 ноября. Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в немецком бундестаге Нильс Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы мигрантов на границе Белоруссии и Польши.

Политик считает, что Киев мог бы принять беженцев, пока они подают заявки на получение убежища в Евросоюзе. Пользователи Telegram посмеялись с этой ситуации.

«А как иначе? Самая богатая страна Европы. Пусть принимает», — с сарказмом отметила Olga.

Александр И. отметил, что мигранты едут к лучшей жизни. Пока Украина относится к Европе, то беженцы никогда сюда не поедут.

«Тут мотивацию надо понимать, хотели бы они на Украину, и так бы тут были… Брали бы билеты не на Минск, а на Киев…» — отметил Сергей К.

Пользователь insider_pro иронично отметил, что на Украине сейчас граждане хорошо живут, в том числе и внутренние переселенцы. Поэтому беженцы из этой страны быстро сбегут.

«А чему вы удивляетесь? Украина для Германии всегда была рулоном туалетной бумаги… Особенно с нынешним президентом», — отреагировала Marina P.

Ранее читатели французского издания Le Figaro упрекнули Евросоюз в слабости из-за ситуации с мигрантами под Польшей. Они считают, что Варшаве следует помочь, а не пытаться отдалять ее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пользователи Telegram посмеялись над предложением ФРГ отправить мигрантов на Украину
украина мигранты фрг германия
Комментировать