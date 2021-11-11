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Светооператор «Ржавчины» призвал Болдуина и создателей фильма оплатить компенсацию

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 08:27
Общество
Светооператор «Ржавчины» призвал Болдуина и создателей фильма оплатить компенсацию
Global Look Press  /  AUG

Санта-Фе, 11 ноября. Светооператор фильма «Ржавчина» Серж Светной подал в суд Калифорнии на актера Алека Болдуина и других создателей вестерна.

Светной собирается добиваться компенсации от Болдуина, оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, первого ассистента режиссера вестерна Дэвида Холлса и других людей, которые принимали участие в создании ленты и финансировали ее. Светооператор «Ржавчины» таким способом хочет наказать съемочную группу за ошибку, которая стала причиной смерти оператора Галины Хатчинс.

Член съемочной команды заявил, что не было причин для помещения боевого патрона в револьвер 45-го калибра. По мнению Светного, пуля вообще не должна была находиться на площадке во время съемок фильма.

Алек Болдуин случайно убил Галину Хатчинс, которая является уроженкой СССР, во время съемок фильма «Ржавчина». Актер также ранил режиссера кинокартины.

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