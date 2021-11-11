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Ректор РГСУ Наталья Починок уволена с поста главы вуза
Общество
Ректор РГСУ Наталья Починок уволена с поста главы вуза
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 ноября. Ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок уволена с посла главы вуза после проверки.

О кадровых изменениях сообщил РБК со ссылкой на собственный источник в Минобрнауки и проректора по безопасности учебного заведения Андрея Хамрова. Представитель вуза сообщил, что ректор написала заявление на увольнение по собственному желанию. Однако официального приказа Минобрнауки о расторжении контракта он не видел.

Ведомство отстранило Починок от должности ректора РГСУ до 6 сентября. Затем этот срок продлили. Решение об отстранении от должности было принято из-за выявленных нарушений. Также недостатки были в декларации о доходах ректора российского вуза.

Ранее стало известно, что следственный комитет Прикамья завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудницы регионального министерства образования. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

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увольнение ргсу починок
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