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Электронного «судью» для анализа бейсбольных матчей разработали в России
Технологии
Электронного «судью» для анализа бейсбольных матчей разработали в России
wikipedia.org  /  UCinternational/CC BY 2.0

Москва, 11 ноября. Специалисты Института космических исследований РАН изобрели систему GameTrack, способную анализировать бейсбольные матчи. В основе разработки искусственный интеллект, сообщил заведующий отделом оптико-физических исследований института Роман Бессонов.

Велось создание системы в течение трех лет. По словам Бессонова, она работает с помощью синхронизированных камер высокой четкости, которые фиксируют игровые ситуации. Кроме того, они способны дорисовывать спецэффекты и осуществлять статистический сбор показателей игроков, передает ТАСС.

«GameTrack выполняет слежение за мячом и игроками на всем поле с измерением траектории их движения и скорости. Также система обучена на распознавание биты и ее ключевых точек, измерение траекторий и скорости ее движения», — уточнил ученый.

Электронного «судью» уже протестировали на чемпионате Европы в Москве. Полноценный ввод в работу запланирован к следующему игровому сезону.

Российские ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил тем временем запатентовали свою разработку. Они планируют создать электрический купол для защиты от вражеских дронов.

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