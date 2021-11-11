Политолог Корнейчук упрекнул Киев в неправильной энергетической политике

Киев, 11 ноября. Неправильная энергетическая политика Киева вынудила Украину закупать газ и электричество у России и Белоруссии, считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Корнейчук заявил о неготовности украинских властей к отопительному сезону, поэтому они вынуждены покупать электричество у Минска. В то же время Киев испортил отношения с белорусским лидером Александром Лукашенко, что может вызвать тяжелые последствия для Украины. Об этом Корнейчук заявил в эфире канала UkrLive.

«Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас <...> могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать. У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили. То есть мы и там тоже умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко», — заявил Корнейчук.

Ранее сообщалось, что украинцы стали платить за услуги ЖКХ почти на треть больше: в сентябре по коммуналке гражданам страны насчитали 11 млрд гривен. По сравнению с показателями прошлого года сумма по коммунальным платежам на Украине увеличилась на 32,5% — до 2,7 млрд гривен.