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Четверо молодых людей перекрыли дорогу и избили полицейских в Красноярске
Происшествия
Четверо молодых людей перекрыли дорогу и избили полицейских в Красноярске
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 11 ноября. Группа молодых людей совершила нападение на отряд полиции в Свердловском районе Красноярска. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Сообщение об инциденте поступило в пятницу вечером. На одной из улиц в Свердловском районе несколько человек перегородили дорогу двумя автомобилями и подожгли покрышки.

Прибывшие полицейские потребовали от молодых людей прекратить противоправные действия. Они попытались нанести телесные повреждения полицейским.

Четырех злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции. В их отношении были составлены протоколы за нарушение правил парковки, тонировки и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Уточняется, что по результатам медосвидетельствования 29-летнего водителя ВАЗ-2114, который во время происшествия был за рулем, было установлено состояние алкогольного опьянения в 0,49мг/л. Поскольку мужчина ранее привлекался за похожее нарушение, на него было заведено уголовное дело за повторное управление машиной в пьяном виде.

СКР по Красноярскому краю в свою очередь сообщил, что один из участников беспорядков стал фигурантом дела о применение насилия в отношении представителя власти. Когда полицейские усаживали нарушителей, один из них нанес правоохранителю множественные удары рукой по голове и различным частям тела. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об его аресте.

Уголовное дело о нападении на полицейских под Новосибирском направили в суд. Инцидент произошел в мае.

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