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Пользователи Facebook обвинили Ротару в лицемерии из-за желания вернуть Крым Украине
Общество
Пользователи Facebook обвинили Ротару в лицемерии из-за желания вернуть Крым Украине
sofiarotaru.com  /  София Ротару

Киев, 11 ноября. Певица София Ротару ждет, когда Крымский полуостров вновь вернется под контроль Киева. Об этом заявила сестре звезды Аурика.

Родственница музыкантки рассказала, что отель Villa Sofia, который принадлежит вокалистке, на данный момент остается закрытым. Об этом сообщает ИА Regnum.

«Ура!!! Ротару будет жить очень долго!!!» — отметил Сергей О.

Вита К. напомнила, что сейчас Ротару часто ездит в Россию. Она планирует сняться в новогоднем «Голубом огоньке», а то, похоже, дохода от виллы она не дождется.

«Лицемерки, если такие патриотки, чего Софа мотается в РФ на заработки? Заробiтчанка, блин», — отреагировала Ирина С.

Алексей С. интересуется, в какую Украину вернется Крым? Он напомнил, что официальный Киев радовался, когда полуостров страдал от наводнений.

«Может, лучше Софочку вернуть Украине?» — иронизирует Наталья Б.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал слова Ротару о возможности «возвращения» территории полуострова Украине. Он заявил, что певица и подобные представители «украинской элиты» не слишком здраво оценивают реалии.

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украина крым ротару
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