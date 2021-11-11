Пушков указал на очередную фактическую ошибку Обамы

Москва, 11 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков напомнил о допущенных экс-президентом США Бараком Обамой фактических ошибках после его неудачного выступления на климатической конференции в Глазго.

Политик в своем Telegram-канале прокомментировал выступления Обамы на климатической конференции COP26 в Глазго. На ней экс-президент США допустил ряд фактических неточностей, в том числе перепутав Шотландию с Ирландией.

Обама часто плохо понимает то, о чем он говорит, считает Пушков. Российский сенатор напомнил, как еще будучи президентом США, он рассказал, что его дед освобождал Освенцим.

«Как-то, еще, на годовщину освобождения Освенцима он рассказал трогательную историю о том, как концлагерь освобождал его дедушка. <...> Беда, однако, в том, что американцы Освенцим не освобождали. Как и Польшу в целом», — напомнил Пушков.

В то же время российский сенатор признал, что Обама выглядит вполне в американской норме. Пушков припомнил, что экс-президент США Джордж Буш-младший «был убежден, что в Испании говорят по-мексикански».

Ранее Пушков заявил, что французский актер Ален Делон лучше ориентируется в политике, чем Обама. Сенатор напомнил, что бывший руководитель американской администрации долго повторял, что Россия якобы является региональной державой, которую он «порвет в клочья».