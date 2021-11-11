Психолог Задора предрекла дочке Панина серьезные проблемы из-за раскрепощенности отца

Москва, 11 ноября. Психолог и эксперт по детско-родительским отношениям Кристина Задора высказалась о семье актера Алексея Панина. Она предрекла серьезные проблемы у дочери артиста в будущем.

Между актером Алексеем Паниным и моделью Юлией Юдинцевой когда-то открылась настоящая война за ребенка. Девочка решила остаться с отцом, с матерью она практически не поддерживает связь.

Актер спокойно относится к экспериментам дочери над внешностью. У него нет никаких секретов от наследницы. Панин даже не скрывает своих сексуальных предпочтений, а его поведение шокирует многих. Психологи не раз выражали обеспокоенность насчет девочки, которая воспитывается слишком раскрепощенным отцом.

«Алексею не хватило родительского внимания и любви. В детстве, большая вероятность, его называли «плохим мальчиком», часто наказывали, что сформировало глубокую обиду на родителей и внутренний протест их требованиям. Став отцом, Алексей принял решение: «Я буду не таким, как мои родители! Я буду ребенку показывать и разрешать все!» — рассказала Задора изданию «Дни.ру».

По ее мнению, Панин давно перегнул палку. Артист ведет себя с ребенком как друг-ровесник, а не как настоящий родитель. Психолог, говоря о будущем девочки, не исключила, что такая система воспитания может негативно сказаться на Анне. По ее мнению, у ребенка могут в дальнейшем возникнуть проблемы сексуального характера.

Ряд психологов указывали, что звезда фильма «Жмурки» пагубно влияет на подростка. Не исключено, что девочка вырастет копией отца и в будущем будет вести себя весьма откровенно.