Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 08:15
08:00
Технологии
Электронного «судью» для анализа бейсбольных матчей разработали в России
08:00
Общество
Шведский контракт Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре, приостановлен из-за COVID-19
08:00
Весь мир
Исламабад начал мирные переговоры с пакистанскими талибами
08:00
Шоу-бизнес
Режиссер Тигран Кеосаян рассказал, за что благодарен актрисе Олесе Железняк
08:00
Общество
Забава, сделавшая Россию великой: 184 года назад была открыта Царскосельская железная дорога
07:54
Общество
Врожденное чувство прекрасного делает Весов самыми модными среди знаков зодиака
07:43
Экономика
Политолог Корнейчук упрекнул Киев в неправильной энергетической политике
07:35
Происшествия
Четверо молодых людей перекрыли дорогу и избили полицейских в Красноярске
07:28
Общество
Пользователи Facebook обвинили Ротару в лицемерии из-за желания вернуть Крым Украине
07:14
Политика
Пушков указал на очередную фактическую ошибку Обамы
Все новости

Психолог Задора предрекла дочке Панина серьезные проблемы из-за раскрепощенности отца

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 07:10
Шоу-бизнес
Психолог Задора предрекла дочке Панина серьезные проблемы из-за раскрепощенности отца
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 11 ноября. Психолог и эксперт по детско-родительским отношениям Кристина Задора высказалась о семье актера Алексея Панина. Она предрекла серьезные проблемы у дочери артиста в будущем.

Между актером Алексеем Паниным и моделью Юлией Юдинцевой когда-то открылась настоящая война за ребенка. Девочка решила остаться с отцом, с матерью она практически не поддерживает связь.

Актер спокойно относится к экспериментам дочери над внешностью. У него нет никаких секретов от наследницы. Панин даже не скрывает своих сексуальных предпочтений, а его поведение шокирует многих. Психологи не раз выражали обеспокоенность насчет девочки, которая воспитывается слишком раскрепощенным отцом.

«Алексею не хватило родительского внимания и любви. В детстве, большая вероятность, его называли «плохим мальчиком», часто наказывали, что сформировало глубокую обиду на родителей и внутренний протест их требованиям. Став отцом, Алексей принял решение: «Я буду не таким, как мои родители! Я буду ребенку показывать и разрешать все!» — рассказала Задора изданию «Дни.ру».

По ее мнению, Панин давно перегнул палку. Артист ведет себя с ребенком как друг-ровесник, а не как настоящий родитель. Психолог, говоря о будущем девочки, не исключила, что такая система воспитания может негативно сказаться на Анне. По ее мнению, у ребенка могут в дальнейшем возникнуть проблемы сексуального характера.

Ряд психологов указывали, что звезда фильма «Жмурки» пагубно влияет на подростка. Не исключено, что девочка вырастет копией отца и в будущем будет вести себя весьма откровенно.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Психолог Задора предрекла дочке Панина серьезные проблемы из-за раскрепощенности отца
дети панин задора
Комментировать