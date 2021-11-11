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Госдеп США: Вашингтон поставит Киеву летальное оборонительное вооружение
Политика
Госдеп США: Вашингтон поставит Киеву летальное оборонительное вооружение
wikipedia.org  /  AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 11 ноября. Белый дом вместе с Конгрессом США будет работать с цель гарантировать продолжение военной помощи Украине. Об этом сообщил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Соответствующее обещание американский политик сделал во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Блинкен отметил, что США поставят Украине системы, которых страна нуждается. Речь также идет о летальном оборонительном вооружении, подчеркнул госсекретарь.

Ранее на встрече с Кулебой глава внешнеполитического ведомства США обвинил Россию во всех провокациях в Донбассе, в том числе передвижении войск у границы Украины. Он выразил обеспокоенность, что Москва может повторить ошибку 2014 года, когда Россия якобы накопила у границы и проникла на Украину.

В конце октября заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что США должны снять ограничения на поставки Украине оборонных систем поражающего действия. Она также напомнила о поставках Вашингтоном ракетных комплексов Javelin Киеву.

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