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Новый глава МИД Японии Хаяси заявил о намерении развивать отношения с Россией
Политика
Новый глава МИД Японии Хаяси заявил о намерении развивать отношения с Россией
pixabay.com

Токио, 11 ноября. Новый министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил о желании развивать отношения с Россией на взаимовыгодной основе.

Хаяси намерен налаживать отношения с Россией в экономической, политической и культурных сферах. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной», — сказал Хаяси.

Он добавил, что стороны не должны перекладывать вопрос подписания мирного договора на плечи следующих поколений. Также глава МИД Японии выразил готовность решить территориальный вопрос на основании существующих договоренностей.

Ранее сообщалось, что Япония закупит у России первую партию «зеленого» СПГ. Японская организация Toho Gas Company Limited будет сотрудничать с российской Sakhalin Energy, которая обязуется экспортировать углеродно-нейтральный сжиженный природный газ для нужд Токио.

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