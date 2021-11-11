Водителям посоветовали не отказываться от прогрева двигателя зимой

Москва, 11 ноября. Автоэксперты посоветовали водителям не забывать о прогреве автомобильного двигателя зимой, несмотря на то, что об этом ничего не написано в техническом описании машины.

Противники прогрева апеллируют к тому, что современные автомобили оснащены разнообразными устройствами, в том числе контролирующими соблюдение температурного режима системами, сообщает Car.ru.

Но рабочие жидкости в автомобильных узлах должны выполнять свои функции качественно. Моторное масло при низкой температуре теряет текучесть. Поэтому двигатель будет работать с перегрузкой.

Автомобильные эксперты советуют прогревать силовой агрегат в течение пяти минут, после чего можно начинать поездку. Однако некоторое время лучше не нагружать машину резкими ускорениями, предупредили специалисты.

Ранее глава Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил, что новые погодные условия в осенне-зимний период требует смены стиля вождения от автолюбителей для безопасности.