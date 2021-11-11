Научный центр ВС РФ изобрел купол для защиты от дронов

Москва, 11 ноября. Новую систему защиты объектов от дронов разрабатывают российские ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил. Сама по себе она представляет собой электризуемое заграждение купольного типа.

На сайте Роспатента говорится, что разработка позволит уничтожать и отгонять беспилотники. Само изобретение имеет патент от октября 2021 года. Выглядит оно как два сетчатых купола, оборудованных средствами радиоэлектронного обнаружения, автоматизированным рабочим местом оператора и устройством преобразования электрической энергии. Также имеется источник питания и системы видеонаблюдения.

Встроенная система обнаружения позволит определять точное количество БПЛА, траекторию и многое другое. Благодарю этому будут производиться расчеты для воздействия защитного электризуемого заграждения на дроны, пишет РИА Новости.

Россия семимильными шагами идет по пути развития военных технологий. Создаются не только комплексы по защите от БПЛА, но и сами БПЛА. В социальных сетях и на страницах различных изданий еще не успела остыть тема первого боевого применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) разведывательно-ударного беспилотного комплекса «Байрактар», как внимание читающей публики привлекли слова президента России Владимира Путина. Российский лидер на совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий ОПК заявил, что на вооружении армии РФ находятся более двух тысяч различных беспилотных систем. Это заявление в некоторой степени разрушает стереотип, который сложился в отношении боевой беспилотной авиации, имеющейся на вооружении наших вооруженных сил.