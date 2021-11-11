Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 06:43
06:37
Политика
Новый глава МИД Японии Хаяси заявил о намерении развивать отношения с Россией
06:32
Общество
Водителям посоветовали не отказываться от прогрева двигателя зимой
06:19
Общество
Фотоловушка в Поморье зафиксировала мирную встречу медведя и кабана
06:15
Армия
Научный центр ВС РФ изобрел купол для защиты от дронов
06:13
Экономика
Глава «Нафтогаза» Витренко посчитал ГТС Украины лучше «СП-2» из-за наличия резервов
06:08
Происшествия
Легковой автомобиль сбил пожилую жительницу Выборга
06:00
Общество
Депутат Вассерман рассказал, когда можно ждать плодов работы математика Перельмана
05:57
Политика
Депутат Рады Бужанский вспомнил о миграционном кризисе в Польше 1939 года
05:55
Общество
ВОЗ: сбои в плановой вакцинации в 2020 году могут привести к вспышкам кори
05:54
Общество
Получившая яблоко лошадь завоевала сердца миллионов пользователей TikTok
Все новости

Научный центр ВС РФ изобрел купол для защиты от дронов

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 06:25
Армия
Научный центр ВС РФ изобрел купол для защиты от дронов
Prt Scr youtube.com  /  KronstadtCompany

Москва, 11 ноября. Новую систему защиты объектов от дронов разрабатывают российские ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил. Сама по себе она представляет собой электризуемое заграждение купольного типа.

На сайте Роспатента говорится, что разработка позволит уничтожать и отгонять беспилотники. Само изобретение имеет патент от октября 2021 года. Выглядит оно как два сетчатых купола, оборудованных средствами радиоэлектронного обнаружения, автоматизированным рабочим местом оператора и устройством преобразования электрической энергии. Также имеется источник питания и системы видеонаблюдения.

Встроенная система обнаружения позволит определять точное количество БПЛА, траекторию и многое другое. Благодарю этому будут производиться расчеты для воздействия защитного электризуемого заграждения на дроны, пишет РИА Новости.

Россия семимильными шагами идет по пути развития военных технологий. Создаются не только комплексы по защите от БПЛА, но и сами БПЛА. В социальных сетях и на страницах различных изданий еще не успела остыть тема первого боевого применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) разведывательно-ударного беспилотного комплекса «Байрактар», как внимание читающей публики привлекли слова президента России Владимира Путина. Российский лидер на совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий ОПК заявил, что на вооружении армии РФ находятся более двух тысяч различных беспилотных систем. Это заявление в некоторой степени разрушает стереотип, который сложился в отношении боевой беспилотной авиации, имеющейся на вооружении наших вооруженных сил.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Научный центр ВС РФ изобрел купол для защиты от дронов
беспилотник бпла армия
Комментировать