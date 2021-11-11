Глава «Нафтогаза» Витренко посчитал ГТС Украины лучше «СП-2» из-за наличия резервов

Киев, 11 ноября. Российский газопровод «Северный поток — 2» якобы «уступает» украинской газотранспортной системе из-за одного «изъяна», считает глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Витренко считает, что ГТС Украины «намного удобнее» российского трубопровода из-за наличия резерва труб. Об этом он рассказал порталу NV.ua.

«У нас на основных маршрутах идет не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока — 2", где резервные трубы просто отсутствуют. Оператор регулярно следит за состоянием нашей ГТС и даже может производить ремонт на отдельных участках, не останавливая весь трубопровод», — заявил глава «Нафтогаза».

Он добавил, что украинская газотранспортная система якобы лучше «СП-2» из-за расположения и возможностей транспортировки. Так, по словам Витренко, из месторождений в Центральной Азии в страны Западной Европы, ГТС Украины «удобнее» российской.

Ранее сообщалось, что «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз Украины» подали заявки в сетевое агентство ФРГ (BNetzA) на участие в сертификации газопровода. Если их заявки будут одобрены, то украинские компании смогут давать собственные заключения по ходу процедуры. В бундестаге заявили, что такое разрешение будет лишь дипломатической уступкой Киеву.